Frankfurt (ots) - Es ist Kirchentag, und selbst im Weichbild Berlins, das Events aller Art sonst problemlos aufsaugt wie ein schwarzes Loch, ist das Christentreffen im Jubiläumsjahr der Reformation präsent. Gut, am Freitag mischte sich ins dominante Orange der Kirchentagsschals schon das Eintracht-Rot und das Borussia-Gelb der zum DFB-Pokalfinale angereisten Frankfurt- und Dortmund-Fans. Was zeigt: Mit dem ersten Gebot der Bibel ("Du sollst keine anderen Götter neben mir haben") nimmt es die plurale, säkulare Gesellschaft nicht mehr ganz so genau. Das wahrzunehmen, ist wichtig und heilsam für die Veranstalter wie für die Besucher. Sie suchen auf Kirchen- oder Katholikentagen, entgegen der oftmals bedrückenden Auszehrung und Vereinsamung im Gemeinde-Alltag, das Erlebnis von Fülle. Es ist ein gutes Gefühl, wenn die Quelle kirchlicher Gemeinschaft nicht immer bloß tröpfelt, sondern für ein paar Tage auch einmal kraftvoll strömt - und sämtliche Spitzenvertreter des Staates baden darin.



