BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte sind am Freitag uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Nach unten ging es mit den Kursen in Warschau und Moskau, während die Prager Börse etwas zulegte. Börsianer verwiesen auf eine lustlose Stimmung an den internationalen Leitbörsen am Tag nach Christi Himmelfahrt.

Der Warschauer Wig-30 fiel um 1,31 Prozent auf 2676,48 Punkte. Der breiter gefasste Wig büßte 1,02 Prozent auf 60 907,75 Punkte ein. In einer Branchenbetrachtung gab es vor allem in den Bereichen Energie und Finanzen negative Vorzeichen.

Die Aktien des führenden polnischen Ölunternehmens PKN Orlen sackten um 3,1 Prozent ab. PGE-Papiere mussten ein Minus von 1,7 Prozent verbuchen. Die Anteilscheine des Versicherers PZU büßten ebenfalls 1,7 Prozent ein.

Der ungarische Leitindex Bux bewegte sich mit plus 0,03 Prozent auf 34 358,93 Punkte kaum vom Fleck. Unter den Schwergewichten zeigte die OTP Bank die deutlichste Kursveränderung. Die Papiere verloren 2,4 Prozent. Am anderen Ende der Kursliste gewannen die Anteilscheine des Pharmakonzerns Gedeon Richter 1,1 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX ging mit plus 0,62 Prozent auf 1016,24 Punkten ins Wochenende. Nach oben gezogen wurde er vor allem von den deutlichen Gewinnen bei einigen Finanzwerten.

Die Aktien von Komercni Banka stiegen um 1,2 Prozent. Die Anteilsscheine der Moneta Money Bank hingegen verloren 0,1 Prozent.

Im Energiebereich büßten CEZ-Papiere 0,4 Prozent ein. Die Aktien von Unipetrol gaben um 0,3 Prozent nach.

Der Moskauer RTS-Interfax-Index fiel um 0,97 Prozent auf 1073,04 Punkte./APA/ste/la/he

