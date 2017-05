TAORMINA (dpa-AFX) - Deutschland und andere G7-Länder haben an die USA appelliert, nicht aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen. "Wir haben sehr viele Argumente vorgebracht", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Rande des Gipfels führender Industriestaaten am Freitag in Taormina auf Sizilien. Die übrigen G7-Partner hätten in einer kontroversen Debatte deutlich gemacht, dass sie sich dafür einsetzten, dass die Vereinigten Staaten das Abkommen weiter mittragen.

Nach Darstellung Merkels haben die USA noch keine Entscheiduung zum Pariser Klimaschutzabkommen getroffen, in dem sich die Staatengemeinschaft verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Die Amerikaner wollten diese Entscheidung auch noch nicht auf dem G7-Gipfel treffen, "sondern weiter daran arbeiten", sagte Merkel. Trump hatte zuvor mit einem Ausstieg aus dem Abkommen aus dem Jahr 2015 gedroht./sl/du/DP/he

