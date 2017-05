Berlin (ots) - Wir sind in der Lage, lebensbedrohliche Krankheiten auszurotten. Ein Luxus unserer westlichen Welt und unseres medizinischen Standards und Fortschritts, von dem so viele andere Länder nur träumen können. Es ist unverständlich und verantwortungslos, dass manche Impfgegner diese Chance aus Kurzsichtigkeit und Hochmut heraus verstreichen lassen. Dass sie sich beraten lassen müssen, ist das mindeste, was sie leisten könnten. Sonst kommt es irgendwann doch zu einer gesetzlich verordneten Impfpflicht, wie es die FDP fordert.



