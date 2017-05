Halle (ots) - In Donald Trumps Welt ist Geld der einzige Bezugspunkt, der zählt. Wertvorstellungen und Prinzipien sind allenfalls Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist das Geld. Es wundert also nicht, dass Trump auf dem Nato-Gipfel in Brüssel fast ausschließlich über Geld gesprochen hat. Er hat kein anderes Thema.



