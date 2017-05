Nach einem Massenmord an koptischen Christen in Ägypten lässt Präsident Abdel Fattah al-Sisi jetzt Ausbildungslager von Terroristen in Libyen bombardieren und bittet Donald Trump um Hilfe.

Ägypten hat nach den Worten seines Präsidenten Ausbildungsstützpunkte von Extremisten angegriffen, die Stunden zuvor einen tödlichen Anschlag auf koptische Christen südlich von Kairo verübt hatten. Nähere Einzelheiten nannte Präsident Abdel Fattah al-Sisi zunächst nicht. Aus offiziellen Kreisen ...

