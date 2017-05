Stuttgart (ots) - Der Markt kommt nicht durch Prämien in Schwung, sondern in erster Linie durch staatlichen Druck. Die Autobauer wissen, dass sie in Europa noch mit viel schärferen Grenzwerten für den Klimakiller Kohlendioxid rechnen müssen. Verschärft wird dies dadurch, dass der im Vergleich zum Benziner klimafreundlichere Diesel wegen des Lungengifts Stickoxid und des Abgasskandals von VW in Misskredit geraten ist. Bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts dürften die meisten Stromer beim Preis mit Verbrennern mithalten können - auch weil immer schärfere Umweltvorgaben Benzin- und Dieselmotoren verteuern. Zugleich wird die Reichweite von E-Autos deutlich zunehmen und das Ladenetz immer enger geknüpft. Damit kann das Elektroauto auch ganz ohne Kaufprämien zum Renner werden.



