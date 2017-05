Indiskretionen, Vorwürfe, Pannen und Skandale. Das Weiße Haus will das Heft des Handelns mit einer internen Sondereinsatzgruppe wieder in die Hand bekommen.

Das US-Präsidialamt bereitet Insidern zufolge ein spezielles Team vor, welches die Vorwürfe über eine Einflussnahme Russlands auf Präsident Donald Trump abwehren und ihn im Land besser in Szene setzen soll. Mit der Einsetzung eines Sonderermittlers durch das Justizministerium sei der Druck gewachsen, eine Gegenstrategie umzusetzen, hieß es in Kreisen des Präsidialamts am Freitag. Zu dem Team des sogenannten "War Rooms" sollen unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...