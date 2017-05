Weil die Aktie in keinem Auswahl-Index der Deutschen Börse vorkommt, ist VIB Vermögen nur wenigen Anlegern bekannt. Schade eigentlich, denn die auf Logistik-Immobilien fokussierte Firma ist reinrassiger DividendenAdel: Elf Jahre ohne Kürzung, zuletzt acht Anhebungen in Folge - und das kombiniert mit knapp zweistelligem Wachstum. Erfreulich auch, dass der bei Betongold-Aktien stets auf die operativen Erträge (FFO = Funds from Operations) bezogene Payout mit nur 42,7% genug Spielraum sowohl für weiteres Wachstum als auch für künftige Dividendenanhebungen lässt. Gemessen daran ist die Dividendenrendite mit 2,6% durchaus ordentlich. Der Verschuldungsgrad ist mit 55% branchenüblich. Folgen Sie Christian W. Röhl bei Facebook und auf...

