Erst seit dem 3. Mai existiert Aztec Minerals auf dem kanadischen Kurszettel. Entsprechend unbekannt ist das Unternehmen und lediglich Brancheninsidern ein Begriff. Dabei handelt es sich um die neue Gesellschaft des auch in Deutschland bekannten Mining-CEO Brad Cooke. Dieser entwickelte Endeavour Silver in wenigen Jahren in einen Silberproduzenten mit einer Marktkapitalisierung von einer halben Milliarde kanadischen Dollar. Im Jahr 2016 produzierte Endeavour rund 10 Mio. Unzen Silberäquivalent.

Gold und Kupfer in Mexiko

Aztec Minerals soll sich nun zu Endeavour Silver 2.0 entwickeln. Der Fokus soll jedoch statt auf Silber, auf großen Gold-Kupfer-Projekten liegen. Mit Cervantes hat man sich in Mexiko bereits ein erstes aussichtsreiches Projekt gesichert. Dieses liegt in Sonora, einer Region, die bekannt ist für ihre Miningprojekte und in der sich die Protagonisten bestens auskennen. Aztec kann an dem Projekt bis zu 100% ...

