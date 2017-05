Angela Merkel stellt den Ländern ein höhere Engagement des Bundes im Bereich der Bildungspolitik in Aussicht. Dazu werde man sogar die im Grundgesetz vorgeschriebene Trennung zwischen Bund und Ländern anpassen.

Kanzlerin Angela Merkel rüttelt an der vom Grundgesetz vorgegebenen Trennung zwischen Bund und Ländern bei der Zuständigkeit für Schulen. Von den sieben Milliarden Euro, die die Bundesregierung für finanzschwache Kommunen zur Verfügung stelle, könnten in Zukunft auch Mittel für Schulneubauten ausgegeben werden, erklärte die CDU-Chefin am Samstag in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft. "Dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...