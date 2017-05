PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich geht der Streik der Tankwagen-Fahrer weiter. Er soll bis Montag fortgesetzt und erweitert werden, wie französische Medien unter Berufung auf die Gewerkschaft CGT am Samstag berichteten. Mit dem seit Freitagmorgen anhaltenden Streik kämpfen neben den Tankwagen-Fahrern auch Fahrer von Lastwagen, die explosionsgefährdete Stoffe transportieren, für bessere Arbeitsbedingungen und ein 13. Monatsgehalt. Zu ersten Sprit-Versorgungsengpässen soll es der Gewerkschaft zufolge in Nantes im Nordwesten Frankreichs gekommen sein. Der französische Mineralölverband Ufip hat die französischen Autofahrer aufgerufen, keine Panikkäufe zu tätigen./sg/DP/he

AXC0013 2017-05-27/14:25