Hamilton, Bermuda, und Indianapolis (ots/PRNewswire) - Sirius International Insurance Group, Ltd. ("Sirius"), eine weltweite (Rück-)Versicherungsgesellschaft mit einer führenden Position bei Unfall- und Krankenversicherung, freut sich die Übernahme von International Medical Group® (IMG®) bekannt geben zu können, eines marktführenden und preisgekrönten Anbieters von weltweiten Krankenversicherungsprodukten und Unterstützungsdienstleistungen.



Allan Waters, Chairman der Sirius Group, gab folgenden Kommentar ab: "Wir sind stolz, dass sich unser langfristiger Geschäftspartner IMG jetzt der Sirius-Unternehmensfamilie anschließt. Während unserer 20-jährigen Beziehung haben wir das Wachstum und die Entwicklung von IMG bei der konstanten Bereitstellung von innovativen Produkten und herausragenden Dienstleistungen an seine Kunden mitverfolgt. Die Akquisition passt hervorragend zum Spezialversicherungssegment von Sirius, verbessert unser weltweites Unfall- und Krankenversicherungsangebot und unterstützt unsere langfristige Wachstumsstrategie."



IMG wird von Brian Barwick, dem President & CEO geleitet, der bereits seit 23 Jahren für IMG tätig ist und während dieser Zeit mit Sirius zusammengearbeitet hat. "Wir kennen Brian sowie das Managementteam von IMG und können uns glücklich schätzen, dass IMG von einem so hervorragenden Team geleitet wird", sagte Waters.



Barwick kommentierte wie folgt: "Heute feiern wir unsere lange dauernde Partnerschaft. Sirius ist seit 1997 unser Versicherungspartner und hat mit IMG bei praktisch allen unseren internationalen und nationalen Produkten zusammengearbeitet. Sirius versteht und schätzt unsere tägliche Arbeit und unsere Leidenschaft, für unsere Kunden "da zu sein". Diese Transaktion war für IMG ein natürlicher nächster Schritt und wir freuen uns auf eine, auch in die weite Zukunft anhaltende Arbeit mit Sirius."



Der Transaktion entsprechend wurde die Tochtergesellschaft von, IMG-Stop LossSM, ein Managing General Underwriter im Bereich medizinsicher Stop-Loss-Versicherungsprodukte für selbst finanzierte Arbeitgeber, ausgegliedert und vom Managementteam übernommen, das diese Geschäftseinheit derzeit leitet.



"Wir wünschen dem Stop-Loss-Team weiterhin viel Erfolg und danken ihm für die Beiträge, die es im Laufe der Jahre für IMG gleistet hat", sagte Barwick.



Sirius erwarb IMG von der privaten Kapitalbeteiligungsgesellschaft ABRY Partners. Ein nennenswerter Teil des Gegenwertes der Transaktion besteht aus Vorzugsaktien von Sirius. Diese Aktien sind in Stammaktien von Sirius wandelbar. Auf voll konvertierter Basis würde eine von ABRY kontrollierte Einheit nach dem Abschluss der Transaktion bis zu ca. 6 Prozent der Stammaktion von Sirius halten. Waters gab hierzu folgenden Kommentar ab: "Wir heißen ABRY als wichtigen Inhaber von Sirius-Aktien willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit deren talentiertem Team bei der weiteren Entwicklung des Geschäftes von IMG."



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:



Sirius ist eine weltweite, 1945 in Stockholm gegründete (Rück-)Versicherungsgesellschaft, die ihren Konzernhauptsitz in Hamilton, Bermuda, hat. Das GAAP-konforme Kapital der Sirius Group beträgt $ 2,6 Milliarden. Im Jahr 2016 belief sich das erwirtschaftete Prämienvolumen auf $ 1,3 Milliarden, wovon $ 435 Millionen der Unfall- und Krankenversicherung zuzurechnen sind. Die größten Niederlassungen befinden sich in Stockholm, New York City und London. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Sirius Group unter www.siriusgroup.com.



Mit IMG erweitert Sirius seine Spezialversicherungsplattform um die zweite Unfall- und Krankenversicherung in genauso vielen Monaten. Im April übernahm Sirius ArmadaGlobal, einen Marktführer bei Versicherungsdienstleistungen und Technologien im Gesundheitswesen. Das Unternehmen entwickelt Spezialprodukte in den Bereichen Gesundheit und Nebenleistungen, die mit seiner bekannten Serviceexzellenz der Weltklasse bereitgestellt werden. Klicken Sie hier (http://www.prnewswire.com/news-releases/sirius-acquires-armadag lobal-300433492.html), um mehr darüber zu erfahren.



Über IMG



International Medical Group® (IMG®) ist ein seit 25 Jahren tätiger, preisgekrönter Anbieter von Versicherungs- und Unterstützungsleistungen. Wir stellen sicher, dass sich unsere Mitglieder weniger Sorgen machen müssen und bessere Erfahrungen erleben, indem wir ihnen genau den Schutz und die Unterstützung bieten, die sie benötigen und die ihnen zustehen. IMG bietet eine vollständige Palette an internationalen Krankenversicherungsprodukten an, ebenso wie Reisestornoprogramme und medizinische Behandlungsdienste sowie rund um die Uhr verfügbare medizinische Notfall- und Reiseunterstützung, die alle darauf ausgerichtet sind, den Mitgliedern Global Peace of Mind® [weltweit Sicherheit] zu geben, während sie unterwegs sind. Mehr erfahren Sie unter www.imglobal.com.



Pressekontakt: Anfragen in Zusammenhang mit dieser Mitteilung richten sie bitte an: Robert Harman Leiter der Niederlassung London Sirius International Insurance Corporation +44 20 3772 3031 oder Kip Oberting Chief Financial Officer Sirius International Insurance Group, Ltd. +1 (603) 277-3415