Während eines Kurzkonzerts in der Halbzeitpause des DFB-Pokal-Finales zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ist am Samstag die Schlagersängerin Helene Fischer massiv ausgepfiffen worden. Während des nur wenige Minuten währenden Auftritts im Berliner Olympia-Stadion regelte die ARD die Hintergrundgeräusche der TV-Übertragung herunter, der Sender Sky schaltete direkt in die Werbung.

"Ich durfte schon zwei Mal in diesem wunderschönen Stadion spielen. Musik verbindet - und es gibt immer welche, die ich damit berühren kann und manche eben nicht", sagte die Sängerin nach dem Auftritt. Hintergrund des Proteste sind Proteste von Fangruppen gegen den DFB.