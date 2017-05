Jared Kushner ist wegen dubioser Russlandkontakte im Visier des FBI. Dem politischen Emporkömmling, Schwiegersohn und Sonderberater von Trump könnte ein jäher Absturz drohen. Das ist auch gefährlich für den Präsidenten.

Jared Kushner hat seinem Vater viel zu verdanken, sein Luxusleben im allgemeinen und sein Luxusstudium in Harvard im speziellen. Charles Kushner, ein Baumagnat aus New Jersey, ebnete seinem eher mittelmäßig begabten Sohn mit großzügigen Spenden den Weg an die vielleicht beste Universität der Welt - ein Vorgang, den der US-Autor Daniel Golden in seinem Buch "The Price of Admission" detailliert beschreibt.

Ein paar Jahre später aber brachte das Spendengebaren großes Unglück über die Familie Kushner. Charles geriet wegen illegaler Zuwendungen an Politiker ins Visier der Strafverfolger, 2005 wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Das Urteil traf auch Jared hart, er besuchte seinen Vater im Gefängnis so oft er konnte. Es war eine demütigende Erfahrung - und sie weckte in dem jungen Harvard-Absolventen den Eifer, seine Familie zu rehabilitieren. Zehn Jahre später hat Jared viel erreicht. Mit 35 Jahren verfügt er über eine Machtfülle, von der sein Vater mit seiner Spendenmasche nur träumen konnte.

Als Ehemann von Ivanka Trump, der Lieblingstochter des US-Präsidenten, zählt er zu den wichtigsten Beratern im Weißen Haus. Schweigsam in der Öffentlichkeit, gilt er intern als Stimme der Vernunft. Der Name Kushner wird nicht mehr mit illegalen Spenden assoziiert, er steht für Einfluss und Raffinesse.

Im April führte das Time Magazine Jared Kushner in der Galerie der 100 einflussreichsten Menschen auf. Niemand geringerer als Henry Kissinger schrieb die Würdigung - und warnte den politischen Emporkömmling vor der "gefährlichen Aufgabe, nah an der Sonne zu fliegen". Jared Kushner, ein moderner Ikarus?

Kissingers Warnung ist heute noch ernster zu nehmen als damals. US-Medien verbreiten die Nachricht, dass der Traumprinz der Trump-Familie im Mittelpunkt von FBI-Ermittlungen steht. Jared könnte ein jäher Absturz drohen, noch tiefer als der Fall seines Vaters Charles.

