Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die KW 22 / 2017Nachdem die Siemens Aktie die letzten ca. vier Handelswochen in Short-Richtung korrigiert hat, konnte in der vergangenen Handelswoche ein entscheidendes Unterstützungslevel erreicht werden. Dieses befindet sich in etwa beim Preis von 126.00 Euro. Sollte sich die Aktie zunächst weiter stabilisieren, ...

