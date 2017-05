In Manchester reißt eine von islamischen Terroristen gelegte Bombe Teenager in den Tod. Südlich von Kairo sterben Christen nach einem islamisichen Hinterhalt. In Berlin wirbt der evangelische Kirchentag für mehr "Flüchtlings"-Aufnahmen und relativiert die Anschläge. In Taormina zeichnet sich ein Platzen des G-7-Gipfels ab. Die SPD erlebt die Höllenfahrt ...

