Köln/Krefeld (ots) - Mit großer Mehrheit ist Andreas Luttmer-Bensmann auf dem 16. KAB-Bundesverbandstag in Krefeld erneut zum Bundesvorsitzenden der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands (KAB) gewählt worden. Der ehemalige Osnabrücker KAB-Diözesansekretär aus Bramsche, der den katholischen Sozial- und Berufsverband gemeinsam mit der aus Österreich stammenden Maria Etl führen wird, will den Verband neu aufstellen und zukunftsfähig gestalten.



Maria Etl aus dem österreichischen Neusiedl am See wurde mit 77 Prozent zur KAB-Bundesvorsitzende gewählt. Damit hat der Verband nach dem Ausscheiden von Regina Stieler-Hinz wieder eine paritätisch besetzte Bundesleitung.



Mit dem deutlichen Votum von über 90 Prozent der Delegiertenstimmen sieht sich Luttmer-Bensmann beauftragt, dem katholischen Verband mit bundesweit 100.000 Mitgliedern ein klares Profil für die Zukunft als Bildungsbewegung und als Bewegung für soziale Gerechtigkeit zu geben. "Um dies umzusetzen, sind wir alle gefordert", appellierte er an die Delegierten aus den Diözesen diesen Prozess zu unterstützen.



Zuvor hatte der Verbandstag mit einer Zweidrittel-Mehrheit eine neue Satzung beschlossen, die den Verband strukturell neu aufstellt. "Wir müssen jetzt", so Luttmer-Bensmann, "das umsetzen, was wir beschlossen haben". Mit den neuen Strukturen will der katholische Sozialverband seine Kampagnenfähigkeit bundesweit stärken, um sich ausgehend von seinem christlichen Selbstverständnis und der Katholischen Sozillhre für einen sozial gerechten Umbau der Gesellschaft einzubringen.



Inhaltlich setzte die neu gewählte Maria Etl wichtige Akzente. "Wir müssen die Zukunft der digitalisierten Arbeit neu und menschenwürdig gestalten. Dies muss mit dem Blick auf Nachhaltigkeit und einer stärkeren Verteilungsgerechtigkeit weltweit geschehen", mahnte Etl.



