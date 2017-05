Zulieferer-Probleme beeinträchtigen die Produktion des Autoherstellers BMW. Im wichtigen Werk in Leipzig stehen die Bänder am Montag teilweise still.

Ein fehlendes Bauteil zwingt BMW zum teilweisen Stopp der Produktion im wichtigen Werk Leipzig. Wie ein Sprecher des Autobauers am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in München sagte, soll die Fertigung von zwei Fahrzeug-Modellen an dem sächsischen Standort an diesem Montag (29. Mai) stillstehen. "Wir haben Probleme mit der Logistik. ...

