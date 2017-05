Verbündete des "Islamischen Staates" haben auf den Philippinen eine ganze Stadt attackiert. Die Terrororganisation eröffnet eine neue Front - und könnte zur großen Gefahr für Südostasien werden.

Marawi im Süden der Philippinen ist seit Dienstag ein Kriegsgebiet: Über der Stadt auf der Insel Mindanao kreisen Helikopter, Rauch steigt auf, immer wieder ertönen Schüsse - und auf Fahnenmasten und an einigen Autos weht die Fahne des "Islamischen Staates".

Die mit dem "Islamischen Staat" (IS) verbündeten Terrororganisationen Maute und Abu Sayaf haben die Stadt mit 200.000 Einwohnern überfallen, sie brannten Schulen und Kirchen ab. Der höchste Staatsanwalt der Philippinen Jose Calida, spricht am Freitag von einer "Invasion von Terroristen, die der IS gerufen hat". Geheimdienstinformationen deuteten daraufhin, dass der IS den Angriff befohlen habe, um ein Kalifat der Terrororganisationen auf Mindanao zu gründen.

Die philippinische Armee reagiert mit ganzer Härte: Mittlerweile wurden mehr als 31 Milizen und 11 Soldaten getötet. Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat über der Insel das Kriegsrecht verhängt. Er warnte, den Ausnahmezustand möglicherweise auf das gesamte Land auszuweiten.

Die Attacke nährt die Befürchtungen, dass der "Islamischen Staat" in Südostasien Fuß fassen könnte - und die Region erheblich destabilisieren könnte. Es war nicht der einzige Angriff diese Woche: Erst am Mittwoch sprengte sich in Indonesiens Hauptstadt Jakarta ein IS-Anhänger in einem Busbahnhof in die Luft und tötete drei Polizisten. "Der Islamische Staat bleibt der wichtigste Drahtzieher der Attacken in Indonesien und die Gefahr durch seine Verbündeten dürfte zunehmen", befürchtet Otso Iho, Analyst beim Think Tank Jane's.

Seit Jahrzehnten haben Staaten wie Indonesien ...

