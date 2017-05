ATHEN (dpa-AFX) - Die linke Partei Syriza des griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras hat laut einer neuen Umfrage mehr als die Hälfte ihrer Wähler eingebüßt. Seit der Parlamentswahl im September 2015 sank die Zustimmung von 35,5 auf 15,7 Prozent. Dies ergab eine am Sonntag in der Athener Sonntagszeitung "To Proto Thema" veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts MARC. Zahlreiche Umfragen hatten in den vergangenen Monaten zu ähnlichen Ergebnissen geführt.

Die bürgerliche Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) würde danach derzeit mit 32,3 Prozent (September 2015: 28,1 Prozent) stärkste politische Kraft. Auf Platz drei gibt es laut Umfrage ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Kommunisten mit den Rechtsextremisten der Goldenen Morgenröte (beide 7,1 Prozent). 14,5 Prozent der Befragten sagten, sie könnten sich im Moment nicht entscheiden oder sie wollten gar nicht wählen gehen.

Tsipras' Regierung hatte vergangene Woche neue Sparmaßnahmen mit Rentenkürzungen und zusätzlichen Steuern in Höhe von knapp fünf Milliarden Euro vom Parlament billigen lassen. Dafür wollen die Gläubiger dem finanziell angeschlagenen Land bis 2018 mit bis zu 86 Milliarden Euro unter die Arme greifen./tt/DP/he

