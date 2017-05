Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach dem G7-Gipfel auf Sizilien die US-Regierung scharf kritisiert. Die Zeiten, in denen Deutschland sich auf andere völlig verlassen könne, seien "ein Stück vorbei", sagte Merkel am Sonntag bei einer Rede in einem Bierzelt im Münchener Stadtteil Trudering unter Bezug auf die Verhandlungen mit den USA.

Dies habe sie in den letzten Tagen erlebt, so die Kanzlerin. Die Europäer müssten ihr Schicksal "wirklich in die eigene Hand nehmen". Fast zeitgleich zu Merkels Rede in München meldete sich US-Präsident Donald Trump zu Wort: "Just returned from Europe. Trip was a great success for America. Hard work but big results", schrieb Trump auf Twitter.