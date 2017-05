Hay-On-Wye, Wales (ots/PRNewswire) -



- Jaguar Land Rover enthüllt auf Hay-Festival Kunstinstallation zur Feier des Projekts 'Lighting up Lives' in Kenia - 'Lighting up Lives' nutzt moderne Solartechnologie, um 1,2 Millionen Menschen jeden Tag bis zu vier Stunden lang Licht zu schenken - Hay-Installation verwendet Solarlampen als Symbol der Kraft der Sonne, um die Lebensbedingungen der Menschen durch Licht zu verbessern



Land Rover macht sich die Sonnenenergie zunutze, um mit einer Kunstinstallation der besonderen Art beim Hay-Festival der Literatur und Kunst der Bevölkerung einen Dienst zu erweisen. Night Time Sun ist eine ehrgeizige Kunstinstallation mit Solarlampen, die in der Abenddämmerung einen Lichtschein über die Festivalbesucher legt.



Die Installation ist inspiriert von dem Einsatz von Jaguar Land Rover für Familien in ländlichen Gebieten in Kenia. Über das Projekt 'Lighting up Lives' sollen bis 2020 1,2 Millionen Menschen mit zuverlässigem Solarstrom versorgt werden.



Aufgrund eines schlecht ausgebauten Stromnetzes sind Lernen und Arbeiten oft nur bei Tageslicht möglich, außerdem entstehen dadurch Gesundheitsrisiken und Umweltgefahren. 'Lighting up Lives' wurde von ClimateCare implementiert, Jaguar Land Rovers Partner für Spezialprojekte. Es bringt Solartechnologie in abgelegene Regionen, um Menschen mit Strom zu versorgen.



Während des Hay-Festivals wird Jaguar Land Rover in seinem Story-Nook-Zelt interaktive Sessions veranstalten. Familien können Kontakt zu kenianischen Kindern herstellen und sich über die lebensverändernde Kraft der Solarenergie informieren.



Dienst für eine hellere Zukunft



Das Projekt 'Lighting up Lives' ermöglicht, dass Kinder in Kenia nach Einbruch der Dunkelheit lesen und lernen können. Franklin Nzeki, ein 14-jähriger Schüler an der Kasooni-Schule in Kalawa, sagte: "Ich habe heute alle meine Hausaufgaben gemacht. Bisher konnte ich es im Dunkeln nicht zu Hause machen. Ich weiß, dass meine Eltern sich sehr darüber freuen, und ich freue mich auch."



Franklin ist einer von vielen in den abgelegenen ländlichen Gebieten in Kenia, die von 'Lighting up Lives' profitieren. Wenn Kinder wie er nach Einbruch der Dunkelheit lernen, lesen und spielen können, wirkt sich das positiv auf das Bildungsniveau aus. Für Frauen ergeben sich bessere Chancen, um zu arbeiten und zu lernen. Es entsteht ein gesünderer und sichererer Wohnraum, und Einkommen steigen durch den Verzicht auf teure, ineffiziente und umweltschädliche Kerosinlampen.



Aber vor allem wird durch den Vertrieb, die Installation und die Wartung der Heimsolarkits das Unternehmertum gefördert. Die Menschen werden durch einen nachhaltigen und innovativen Ansatz zur Verbesserung ihrer eigenen Lebensbedingungen befähigt.



Das Engagement von Jaguar Land Rover ist ein Spiegelbild des Wertesystems einer Organisation, die weltweit mehr als 40.000 Menschen beschäftigt. Helen McLintock, Direktorin bei Jaguar Land Rover, sagte: "Diese aufregende neue Initiative ist genau die Art von Programm, mit der Jaguar Land Rover die Zukunft mitgestalten will. Durch den Einsatz von Technologie für einen guten Zweck und die Nutzbarmachung von Ingenieursleistung, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und einer sauberen Zukunft eine Chance zu geben."



Edward Hanrahan, CEO von ClimateCare, fügte hinzu: "Wir entwickeln gut durchdachte, integrierte und kosteneffektive Programme für unsere Firmenpartner. Deren Investitionen verwandeln wir in maximalen positiven Nutzen für Mensch und Natur. Das Projekt zur Energieversorgung von Haushalten in Kenia ist ein großartiges Beispiel. Es bewirkt nicht nur eine unmittelbare, positive Veränderung, sondern wird für Familien und Schulen in ganz Kenia auch ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen."



