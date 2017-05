Willkommen bei der Aktien Trophy 2017 http://www.aktientrophy.at . Hier ein wenig Statistik und diverse Formkurven-Spiele zu den 4 Duellen in Runde 3. Der ATX legte auch Woche 2 der Aktien Trophy zu, diesmal fast 50 Punkte, seit Start 127 Punkte, obwohl einige grosse ATX-Unternehmen Dividende gezahlt haben. In Summe handelt es sich also um eine sehr gute Phase an der Wiener Börse und "unser" Markt ist auch stärker als die meisten anderen Märkte. Zu den 4 Duellen der Runde 3: Erste Group vs. Strabag Die Erste Group gewann mit -0,51% zu -1,53% trotz Dividendenzahlung am Freitag gegen SBO, setzte sich davor mit +3,56% vs. -0,21% gegen AT&S durch und revanchierte sich damit für die Niederlage in der Aktien Trophy 2016. Strabag besiegte in Runde 1 Wienerberger...

