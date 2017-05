von Gian Hessami, Euro am Sonntag Wer zuletzt der alten Börsenregel "Sell in May" gefolgt ist, der hätte sich angesichts der Rekordjagd des DAX bis Mitte des Monats ärgern können. Allerdings erinnern Skeptiker schon länger daran, dass die Luft da oben immer dünner wird. Mit Stay-High-Optionsscheinen entziehen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...