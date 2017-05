WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump steht der Frage einer weiteren Unterstützung oder Aufkündigung des Pariser Klimaabkommens nach Angaben von Verteidigungsminister James Mattis "weit offen" gegenüber. Mattis wurde am Sonntag in einem Interview des Senders CBS auf das Thema angesprochen, Trump selbst hatte am Samstag am Rande des G7-Gipfels in Sizilien getwittert, er werde "nächste Woche" darüber entscheiden.

Die sechs Partner der USA in der Gruppe hatten Trump bei dem Treffen beschworen, nicht aus der historischen Vereinbarung auszusteigen, die zu einer Verringerung der Treibhausgase verpflichtet. Der Republikaner empfindet das Abkommen als unfair und schädlich für die Wirtschaft der USA, die nach China der zweitgrößte Klimasünder sind.

Mattis sagte, er sei während der Auslandsreise bei einigen Gesprächen dabei gewesen, in denen das Thema Klimawandel aufgekommen sei. Der Präsident sei dabei neugierig gewesen, die Gründe für die Positionen der anderen Partner zu erfahren. "Und ich bin ziemlich sicher, dass der Präsident in dieser Frage weit offen ist, während er die Pros und Kontras erfasst."/ch/DP/zb

