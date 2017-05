Aufschwung für den Nikkei zum Wochenstart: Der Nikkei legt am Montag leicht zu. Der Raketentest in Nordkorea scheint keine Rolle zu spielen. Zurückhaltung zeigen die Händler nur wegen bevorstehender US-Konjunkturdaten.

Die Aktienmärkte in Japan haben am ersten Handelstag der Woche Gewinne verbucht. Wegen der bevorstehenden Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten in den USA im Laufe der Woche zeigten sich viele Anleger aber zurückhaltend. "Das Interesse der Marktteilnehmer ...

