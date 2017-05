Erneut hat Pjöngjang mit einem mutmaßlichen Raketenstart die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das Land schoss offenbar eine Scud-Rakete Richtung Japan. Von dort kommt Kritik - und die Ankündigung eines Gesprächs mit China.

Erneut hat Nordkorea eine Kurzstreckenrakete gestartet - diese landete anschließend in den Gewässern der japanischen Wirtschaftszone. Die Rakete, mutmaßlich vom Typ Scud, flog nahe der Küstenstadt Wonsan aus rund 450 Kilometer weit, teilte der südkoreanische Generalstab am Montag mit. Der japanische Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga sagte, zunächst habe es keine Berichte über Schäden an Flugzeugen oder Schiffen in dem Gebiet gegeben. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe verurteilte den Test. Das US-Pazifikkommando teilte mit, es habe das Geschoss sechs Minuten verfolgt, bis es ins Japanische Meer (koreanisch: Ostmeer) gestürzt sei. Nach japanischen Angaben landete die Rakete rund 300 Kilometer nördlich der Oki-Inseln und 500 Kilometer westlich der Insel Sado.

Abe erklärte, Nordkoreas Provokation, indem es die wiederholten Warnungen der internationalen Gemeinschaft ignoriere, sei "absolut unakzeptabel". Suga teilte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...