FLIXBUS - "In Deutschland, Österreich und der Schweiz waren wir 2016 unter dem Strich schon profitabel. In diesem Jahr wollen wir für das gesamte Unternehmen die Gewinnschwelle erreichen", sagte André Schwämmlein, Gründer und Chef des Fernbusunternehmens Flixbus, in einem Interview. In Zukunft will das Unternehmen "mehr Ziele in Deutschland ansteuern, auch kleinere Städte". Zum anderen werden wir in Europa wachsen. Die neuen großen Märkte sind für uns jetzt Frankreich und Italien, auch Dänemark, dort werden wir unsere jeweiligen nationalen Netze noch erweitern. Von Juni an werden wir Verbindungen auch innerhalb von Schweden aufnehmen, die ersten Verträge mit Buspartnern vor Ort haben wir unterschrieben. Das Land ist ja auch sehr Bus-affin. Dann schauen wir verstärkt nach Osteuropa, dort werden wir - genau wie in Skandinavien - weitere Büros eröffnen. In Kroatien sind wir schon stark gewachsen", sagte Schwämmlein weiter. (SZ S. 18)

DEUTSCHE BAHN - Die Deutsche Bahn stößt in Deutschland und Europa allmählich an ihre Grenzen. Für ihre neue Wachstumsstory setzt sie daher auf den Fernen Osten. Die kleine Bahntochter DB Engineering & Consulting (DB E&C) arbeitet Projekte für neue Bahnsysteme aus, für Fernzüge, Güterverkehr oder die großen Städte. Sie arbeitet als Berater, überwacht Bauarbeiten, entwickelt Netz- und komplette Betriebspläne. Und erstellt Instandhaltungskonzepte für die teure Schienentechnik. In diesem Jahr soll E&C erstmals rund eine halbe Milliarde Euro Umsatz machen. Auch befeuert durch das China-Geschäft. Bereits vor gut einem Jahr hatte die Bahn mit ihren chinesischen Partnern Absichtserklärungen für gemeinsame Projekte unterzeichnet. Geplant ist unter anderem eine engere Zusammenarbeit beim Ausbau des Schienengüterverkehrs zwischen China und Deutschland, bei Beratungsleistungen für die Chinesische Staatsbahn oder der Instandhaltung von Hochgeschwindigkeitszügen. (Welt S. 10)

APPLE - Der Computerkonzern Apple hat im vergangenen Jahr in Deutschland 23,47 Millionen Euro an Steuern gezahlt. Das sind immerhin zwei Drittel mehr als im Vorjahr, wie aus den jetzt veröffentlichten Jahresabschlüssen hervorgeht. Trotzdem bekommt Deutschland vom gesamten Steueraufkommen Apples relativ wenig ab. (FAZ S. 21)

May 29, 2017

