Die neue Börsenwoche könnte verhalten starten. Analysten rechnen mit einer Hängepartei beim deutschen Leitindex Dax. Schuld sind politische Unsicherheiten, außerdem geht die Bilanzsaison zuende. Damit fehlen Impulse.

Die neue Woche dürfte an den Märkten mit einer weiteren Hängepartie starten. Damit rechnen zumindest zahlreiche Börsenanalysten. Mit dem Auslaufen der überwiegend erfreulich verlaufenden Berichtssaison geht den Börsen ein bedeutender Kurstreiber verloren, der lange Zeit Sorgen vor politischen Risiken überdeckt hat. "Börsianer wollen weder kaufen noch verkaufen", sagt Fondsmanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensberater QC Partners. Alle hätten Sorgen, dass sich die politische Situation in den USA und in Korea jederzeit zuspitzen kann. Nordkorea hatte zuletzt eine weitere ballistische Rakete getestet.

In der zurückliegenden Christi-Himmelfahrts-Woche hatte sich der Dax bei niedrigen Umsätzen meist in einer Spanne von 12.530 bis 12.700 Zählern bewegt. Am Freitag war das Börsenbarometer 0,2 Prozent tiefer bei 12.602 Zählern aus dem Handel gegangen. Vor allem Bankenwerte standen in ganz Europa auf den Verkaufszetteln. Die Anteilsscheine der Deutschen Bank büßten beispielsweise mehr als zwei Prozent ein.

Der Auslöser: In Zusammenhang mit der Russland-Affäre des US-Präsidenten fordern mehrere Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus von Deutschlands größtem Geldhaus Aufklärung darüber, ob Kredite an Trump von der russischen Regierung garantiert wurden. Commerzbank, Unicredit und Société Générale verloren bis zu 1,6 Prozent. Belastend wirkte hier laut Händlern die weiter schwelende Bankenkrise in Italien.

Am heutigen Montag dürften eine Reihe an politischen Ereignissen die Agenda bestimmen. So empfängt Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron am Montag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Versailles, um über den Syrienkrieg zu sprechen. Macron kündigte beim G7-Gipfel in Sizilien einen ...

