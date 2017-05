EANS-Adhoc: FACC AG / Aufsichtsrat der FACC AG bestellt Andreas Ockel zum neuen Produktionsvorstand

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Personalia/Unternehmen 29.05.2017

Ried im Innkreis - Der Aufsichtsrat der FACC AG hat Herrn Andreas Ockel (51) zum Vorstandsmitglied der FACC AG bestellt. Herr Ockel wird ab 1. Januar 2018 für die Periode von 3 Jahren die Agenden des Chief Operating Officers (COO) der FACC AG übernehmen. Er übernimmt somit die Agenden von Robert Machtlinger als COO, welcher selbst im Februar des Jahres zum Vorstandsvorsitzenden der FACC AG bestellt wurde.

Andreas Ockel, deutscher Staatsbürger geboren 1966 in Budapest, hält einen Abschluss als Dipl.-Ing. Univ. und Dipl.-Wirtsch.-Ing (FH) in Elektrotechnik der UniBw Muenchen(D) sowie in Wirtschaftsingenieurwesen der Universität Lahr(D).

Andreas Ockel seit 2009 als Vice President bei AIRBUS tätig verantwortet aktuell als Geschäftsführer der Airbus (Tianjin) Final Assembly Co., Ltd. die Endmontage der A320 Familie in China und die für Jahresende geplante erstmalige Fertigung des A330. Zuvor war Andreas Ockel, ehemals Hubschrauberpilot der NATO, rund 11 Jahr im BMW Konzern sowohl in Deutschland als auch in China in diverse Führungsfunktionen tätig.

Rückfragehinweis: Investor Relations: Manual Taverne Director Investor Relations Mobil: 0664/801192819 E-Mail: m.taverne@facc.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: FACC AG Fischerstraße 9 A-4910 Ried im Innkreis Telefon: +43/59/616-0 FAX: +43/59/616-81000 Email: office@facc.com WWW: www.facc.com ISIN: AT00000FACC2 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch

ISIN AT00000FACC2

AXC0019 2017-05-29/07:52