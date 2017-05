Frankfurt - Die Aktienindices in Europa bewegten sich in den vergangenen Handelstagen in einer engen Handelsspanne, so die Experten von Union Investment. Der EURO STOXX 50 habe im Vergleich zum Vorwochenschluss ebenso wie der DAX etwas schwächer notiert. In Übersee seien die Vorzeichen nach der Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der US-Notenbank FED hingegen deutlich positiv gewesen, das mit Spannung erwartete Treffen der Ölförderländer am Himmelfahrtstag habe den Gesamtmarkt nicht belastet: Der marktbreite S&P 500 Index habe Tag für Tag Kurssteigerungen verzeichnen können, ein Wochenplus von mehr als zwei Prozent erzielt und notiere damit ebenso wie der Technologieindex NASDAQ auf einem Allzeithoch.

