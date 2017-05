Tanz- und Filmlegende Fred Astaire gibt mit neuer Electro Swing-CD zu seinem 30. Todestag ein kräftiges Lebenszeichen



Wien (ots) - Neben dem 30. Todestag des wohl bedeutendsten Tänzers der Welt am 22. Juni 2017 steht heuer auch das 70jährige Jubiläum der Fred Astaire Dance Studios® an, die der Ausnahmekünstler im Jahr 1947 gründete und mittlerweile 170 Tanzstudios weltweit zählt.



Aus diesem Anlass erscheint im Herbst das Album Puttin' On The Ritz - A Tribute To Fred Astaire mit bekannten Songs der Tanz- und Filmlegende, die im Electro Swing-Stil neu eingespielt werden. Nach dem Erfolg der Single-CD Puttin' On The Ritz 2017 mit 80er Kultstar Taco, die Anfang dieses Jahres von Österreich aus die internationalen Download-Charts stürmte, erscheint nun ein weiterer Vorbote des Tribute-Albums.



Dancing Cheek to Cheek wurde ursprünglich von Irving Berlin für den Fred Astaire/Ginger Rogers-Film Top Hat (1935) geschrieben. Bei der Oscarverleihung 1936 wurde der Titel für den Oscar als bester Song nominiert und später in das Great American Songbook aufgenommen.



Rainer C. Regatschnig, der als Musikproduzent und Chef von Fred Astaire in Österreich die Idee zur Neuauflage der Fred Astaire-Songs hatte, produzierte die aktuelle Version von Dancing Cheek To Cheek gemeinsam mit den Berliner DJ's Justin Fidéle und Wolfgang Lohr. Die zusätzlichen, neuen Vocals wurden in London von Alex Larke eingesungen, der 2015 mit dem Electro Swing-Titel "Still In Love With You" unter dem Bandnamen Electro Velvet die Musiknation Großbritannien beim 60. Songcontest in Wien vertreten hat.



Die Live-Premiere der neuen CD-Single Dancing Cheek To Cheek von FRED A. STAIRE feat. Alex Larke findet am 23. Juni 2017 im Rahmen eines Gastauftrittes der Fred Astaire Dance Studios Vienna auf der Fête Impériale, dem Sommerball der Spanischen Hofreitschule unter dem Charity-Motto "Tanzen, damit die Lipizzaner weitertanzen" statt. Fred Astaire war schließlich - was nur wenige wissen - auch ein bekennender Pferdeliebhaber.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



