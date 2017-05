Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien findet wegen des Spring Bank Holiday kein Börsenhandel statt. In den USA ruht der Handel wegen des Feiertags Memorial Day. Die Börse in Schanghai bleibt wegen des Drachenbootfests geschlossen.

DIENSTAG: In Schanghai und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Drachenbootfests geschlossen.

TAGESTHEMA

Eine Zulieferkrise beeinträchtigt an deutschen BMW-Standorten die Produktion. Weil es mit einem italienischen Zulieferer große Versorgungsprobleme bei Lenkgetrieben gibt, stehen seit Freitag bei einem der modernsten BMW-Werke in Leipzig die Bänder still, bestätigte der Autokonzern auf Anfrage von "Focus Online". "Bei der Belieferung von einzelnen Bauteilen kommt es derzeit zu Unregelmäßigkeiten, deswegen gibt es im Werk Leipzig derzeit einen Produktionsstopp", sagte ein Sprecher am Samstag. Auch am Standort München sei die Produktion vergangene Woche an zwei Tagen eingeschränkt gewesen. Durch die Produktionsprobleme entsteht dem Autokonzern nach Informationen von Focus Online bereits jetzt täglich ein wirtschaftlicher Schaden im zweistelligen Millionenbereich.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:30 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, BI-PK

10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April Geldmenge M3 PROGNOSE: +5,2% gg Vj zuvor: +5,3% gg Vj Drei-Monats-Rate M3 PROGNOSE: +5,1% gg Vj zuvor: +4,9% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.416,50 0,11 Nikkei-225 19.723,04 0,18 Schanghai-Composite Feiertag INDEX zuletzt +/- % DAX 12.602,18 -0,15% DAX-Future 12.591,50 -0,19% XDAX 12.594,65 -0,20% MDAX 25.208,33 +0,38% TecDAX 2.275,43 -0,02% EuroStoxx50 3.579,02 -0,15% Stoxx50 3.228,26 -0,21% Dow-Jones 21.080,28 -0,01% S&P-500-Index 2.415,82 +0,03% Nasdaq-Comp. 6.210,19 +0,08% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,80% +44

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Wenig verändert dürften Europas Börsen am Montag in die neue Woche starten. Größere Impulse zeichnen sich zu Wochenbeginn nicht ab. Der G7-Gipfel auf Sizilien hat einmal mehr die auseinanderdriftenden Positionen zwischen der neuen US-Administration und den restlichen Ländern unterstrichen. Für Bundeskanzlerin Merkel sind die USA kein verlässlicher Partner mehr. An den Märkten dürfte der G7-Gipfel keine großen Akzente setzen - die Erwartungen waren ohnehin gering. Von Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage am Morgen ebenfalls dünn. Angesichts der Feiertage in den USA und Großbritannien dürfte der Handel ohnehin sehr ruhig verlaufen. Im Handel stellt man sich auf ein ausgedünntes Geschäft ein. Das Volumen an Wall Street habe am Freitag 40 Prozent unter dem Durchschnitt gelegen. Akzente könnte die Rede von EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments setzen. Die wieder nachlassende Inflation hat zuletzt den Handlungsdruck auf die EZB reduziert.

Rückblick: Knapp behauptet - Nach der sehr gut verlaufenen Bilanzsaison fehlten nun die Impulse, wie Händler sagten. In einigen europäischen Ländern war der Freitag ein Brückentag, in den USA stand ein langes Feiertagswochenende an. Daher waren die Umsätze meist dünn. Mit 1,1 Prozent verbuchte der Öl- und Gassektor die größten Verluste, obwohl sich die Ölpreise etwas erholten. Sie hatten am Donnerstag kräftig nachgegeben, nachdem die Opec erwartungsgemäß ihre bereits beschlossenen Förderbegrenzungen bis März 2018 verlängert und damit weitergehende Erwartungen enttäuscht hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Nach neuerlichen Vorwürfen von US-Präsident Trump wegen des deutschen Handelsbilanzüberschusses stand der deutsche Automobilsektor unter Druck. Trump wolle die "millionenfachen Autoverkäufe" deutscher Hersteller in den USA stoppen, hieß es. "Das ist nicht wirklich neu, aber auch nicht gerade hilfreich", sagte ein Händler. BMW fielen um 1,1 Prozent, Daimler um 0,6 Prozent und VW um 0,6 Prozent. Im SDAX stiegen Hypoport um knapp 6 Prozent. Ein Treiber der Hausse - die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits um 62 Prozent zugelegt - ist für Berenberg die InsurTech-Plattform von Hypoport. Der Finanzdienstleister habe das Ziel, innerhalb von zehn Jahren einen Anteil von 10 Prozent an dem 200 Milliarden Euro schweren Premiumversicherungsmarkt, um den es gehe, zu erreichen. Anleger setzten wohl auch auf einen Sieg von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt beim DFB-Pokalendspiel am Samstag: Borussia stiegen um 1,5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): XDAX -0,1% auf 12.595 Punkte

Von einem ruhigen und unspektakulären Geschäft sprach ein Händler. Es habe keine auffallenden Bewegungen gegeben.

USA / WALL STREET

Wenig verändert - Müde und träge hat sich der Handel präsentiert, die Aktienindizes waren wie festgezurrt. Nach der sechstägigen Gewinnserie ging die Puste aus. Größerer Abgabedruck kam aber nicht auf. Freundlich liest sich die Wochenbilanz, nachdem die beiden Wochen zuvor mit roten Vorzeichen geendet hatten. Nun hat der S&P-500 mit einem Plus von 1,4 Prozent den höchsten Wochengewinn seit Ende April eingefahren. Die konjunkturelle Stärke wurde durch neue Daten weitgehend bestätigt. Zu den Wochengewinnern am Aktienmarkt gehörten Amazon mit einem Wochenplus von 3,7 Prozent. Im Tageshoch am Donnerstag und Freitag kamen die Titel bis auf einen Dollar an die 1.000er Marke heran, die sie noch nie überschritten hatten. Am Freitag fielen Blackberry nach kleinen Gewinnen im frühen Handel schließlich um 1 Prozent zurück. Offenbar nahmen Anleger Gewinne mit. Das Unternehmen bekommt nach einem Streit mit Qualcomm um eine Lizenzvereinbarung mehr Geld als ihm ursprünglich zugesprochen wurde. Der Qualcomm-Kurs gab um 1,6 Prozent nach. Gamestop fielen um 5,9 Prozent. Der Computerspiele-Händler hat Geschäftszahlen veröffentlicht, die besser ausfielen als erwartet. Allerdings wurde der Ausblick nicht angehoben. Ein Negativpunkt war der Umsatzrückgang bei neuen Software-Titeln. Überraschend gute Geschäftszahlen hatte auch Costco Wholesale vorgelegt. Die Aktie stieg um 1,7 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1165 -0,1% 1,1175 1,1176 EUR/JPY 124,27 -0,1% 124,33 124,35 EUR/CHF 1,0893 -0,0% 1,0894 1,0894 GBP/EUR 1,1489 +0,0% 1,1464 1,1433 USD/JPY 111,29 +0,0% 111,26 111,27 GBP/USD 1,2827 +0,1% 1,2811 1,2778

Der Dollar legte zu. Teilnehmer führten den Anstieg unter anderem auf das nach oben revidierte US-BIP zurück. "Der Dollar sieht wieder etwas stabiler aus", sagte Devisenstratege Shaun Osborne von Scotiabank: "Es gibt einige positive Nuggets in den BIP-Daten." Der Euro fiel von seinem Tageshoch bei 1,1235 Dollar zurück auf 1,1170 Dollar. Noch stärker geschwächt als der Euro zeigte sich das britische Pfund. Hier lasteten Meinungsumfragen, denen zufolge die regierenden Konservativen aktuell an Boden verlieren. Der Dollar wurde mit 78,05 Pence bezahlt, knapp 1 Pence teurer als am Vorabend. Es war der größte Tagesfall der britischen Währung seit vier Monaten.

Am Wochenende bestätigten Umfragen in Großbritannien das Aufholen der Opposition in der Wählergunst und das Absacken der Popularität von Ministerpräsidentin Theresa May und ihrer koservativen Partei. Laut Händlern schwäche eine Wahlschlappe Mays die britische Position bei den Brexit-Verhandlungen. Im asiatisch geprägten Handel erholt sich das Pfund am Morgen zum Dollar praktisch nicht, zum Euro nur minimal.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,64 49,8 -0,3% -0,16 -12,5% Brent/ICE 52,07 52,15 -0,2% -0,08 -11,1%

Nach dem fünfprozentigen Absacker am Vortag fingen sich die Ölpreise wieder. Die Opec hatte am Donnerstag mit ihrer weithin erwarteten Verlängerung der Fördermengedrosselung für Enttäuschung bei etlichen Teilnehmern gesorgt. Nun erholte sich WTI um 1,8 Prozent auf 49,80 Dollar. Brent gewann 1,3 Prozent auf 52,14 Dollar. Auch die erneut gestiegene Zahl aktiver Ölbohranlagen in den USA lastete nicht auf dem Preis - zumal der Anstieg um 2 auf 722 relativ bescheiden ausfiel. Immerhin war es aber der 19. Wochenanstieg in Folge.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,09 1.267,00 -0,1% -0,91 +10,0% Silber (Spot) 17,34 17,35 -0,1% -0,01 +8,9% Platin (Spot) 959,25 959,85 -0,1% -0,60 +6,2% Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,3% -0,01 +1,6%

