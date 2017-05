Oxea produziert Buttersäure und Propionsäure in Tierfutterqualität. Diese Produkte sind von großer Bedeutung für die Futtermittelindustrie und dienen als Bausteine zur Herstellung von Futtermitteln, die frei von antibiotischen Leistungsförderern (ALF) sind, so genannte ALF-freie Futtermittel. Die kurzkettigen Fettsäuren aus der aufgerüsteten Anlage in Oberhausen werden unter GMP+ B2 gehandhabt und sind zertifiziert nach Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Damit entsprechen sie insbesondere den Anforderungen aus dem Tierfuttersektor.

Starkes Wachstum bei Futtermittel-Säuerungsmitteln

