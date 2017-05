Noch fünf Jahre, dann könnte auch Schweden seinen ersten Ausschüttungs-Aristokraten haben. Die Immobilien-Holding Castellum jedenfalls kommt aktuell bereits auf 20 Anhebungen in Serie - und weil das auf Gewerbe-Objekte in 19 dänischen und schwedischen Städten fokussierte Geschäft zwar nicht rasant, aber stetig wächst, wird 2022 wohl die 25 voll gemacht. Darüber hinaus punktet der Konzern nicht nur mit Kontinuität. Auch die anderen DividendenAdel-Kriterien sind erfüllt. Die mit 4% ziemlich üppige Rendite geht einher mit einer gut 60%-igen Payout-Quote, so dass durchaus noch Spielraum für Investitionen und Instandhaltung bleibt. Die Aktie ist zweifelsohne einer der attraktivsten Kandidaten für Investoren, die im hohen...

Den vollständigen Artikel lesen ...