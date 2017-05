Wer sagt, dass Banken keine zuverlässigen Dividendenzahler sein können!? Die Bank of the Ozarks beweist - wie einige andere "Regional Banks" aus den USA - das Gegenteil. Seit 21 Jahren wird die Ausschüttung jedes Jahr angehoben, wobei die Dynamik sogar dick zweistellig ist. Wegen der niedrigen Payout-Quote reicht's momentan allerdings nur für 1,6% Rendite. Der DividendenAdel-Status reflektiert somit vor allem die Qualität der größten Bank im Bundesstaat Arkansas, wo einst Bill Clinton Gouverneur war. Just an dieser Qualität wurden Ende 2015 bzw. Anfang 2016 Zweifel laut: Der auf Leerverkäufe spezialisierte Hedgefund Muddy Waters, in Deutschland durch seine Short-Attacke auf Ströer bekannt,...

Den vollständigen Artikel lesen ...