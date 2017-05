Silkeborg, 2017-05-29 08:37 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Share repurchase programme



The share buy-back programme runs from 1 March 2017 to 29 September 2017. In this period Jyske Bank will acquire shares with a value of up to DKK 500 million, cf. company announcement No. 4/2017 of 1 March 2017. The share buy-back programme is initiated and structured in compliance with the EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014, the so-called "Market Abuse Regulation".



Since the announcement as of 1 March 2017, the following transactions have been made under the program:



Number of Average Transaction value in shares purchase DKK price -------------------------------------------------------------------------------- Accumulated, last 718,500 358.14 257,322,815 announcement -------------------------------------------------------------------------------- 22 May 2017 11,000 356.36 3,919,960 -------------------------------------------------------------------------------- 23 May 2017 10,000 356.10 3,561,000 -------------------------------------------------------------------------------- 24 May 2017 10,000 355.19 3,551,900 -------------------------------------------------------------------------------- Accumulated under the 749,500 358.05 268,355,675 programme --------------------------------------------------------------------------------





With the transactions stated above, Jyske Bank now owns a total of 6,630,455 of treasury shares, excluding investments made on behalf of customers and shares held for trading purposes, corresponding to 6.98% of the share capital.



In accordance with the EU Commission Regulation No. 596/2014, transactions related to the share buy-back programme are attached to this corporate announcement in detailed form.



Yours faithfully,



Jyske Bank



Any questions in regards to this announcement may be addressed to Trine Lysholt Nørgaard, Director, Head of Investor Relations, on tel. +45 89 89 64 29.



Volume Price Venue Time CET 14 356.5 CHIX 20170524 9:23:34.614000 17 356.5 XCSE 20170524 9:23:34.616000 72 356.5 CHIX 20170524 9:28:39.482000 11 356.5 BATE 20170524 9:28:39.482000 28 356.5 TRQX 20170524 9:28:39.482000 200 356.5 XCSE 20170524 9:28:39.491000 158 356.5 XCSE 20170524 9:28:39.491000 53 356.3 CHIX 20170524 9:53:46.313000 21 356.3 TRQX 20170524 9:53:46.316000 8 356.3 BATE 20170524 9:53:46.317000 24 356.3 CHIX 20170524 9:54:18.489000 200 356.3 XCSE 20170524 9:55:20.929000 20 356.3 XCSE 20170524 9:55:21.159000 6 356.3 XCSE 20170524 9:55:45.828000 5 356.3 XCSE 20170524 10:02:24.821000 13 356.3 XCSE 20170524 10:03:40.313000 12 356 BATE 20170524 10:11:53.387000 54 356 CHIX 20170524 10:11:53.387000 30 356 TRQX 20170524 10:11:53.387000 382 356 XCSE 20170524 10:11:53.424000 10 356 CHIX 20170524 10:11:53.434000 12 356 BATE 20170524 10:11:53.460000 268 355.8 XCSE 20170524 10:21:55.202000 9 355.8 TRQX 20170524 10:21:55.212000 9 355.8 TRQX 20170524 10:21:55.212000 3 355.8 TRQX 20170524 10:21:55.212000 8 355.8 BATE 20170524 10:21:55.212000 53 355.8 CHIX 20170524 10:21:55.212000 81 355.5 XCSE 20170524 10:36:14.328000 150 355.5 XCSE 20170524 10:36:21.506000 150 355.5 XCSE 20170524 10:36:21.506000 1 355.5 XCSE 20170524 10:36:21.506000 30 355.5 TRQX 20170524 10:36:21.516000 12 355.5 BATE 20170524 10:36:21.516000 8 355.5 CHIX 20170524 10:36:21.516000 68 355.5 CHIX 20170524 10:36:21.516000 800 355.3 BATD 20170524 10:36:56.918000 91 355 XCSE 20170524 10:38:22.128000 20 355 TRQX 20170524 10:38:23.116000 291 355 XCSE 20170524 10:40:34.667000 2 355 TRQX 20170524 10:40:34.677000 8 355 TRQX 20170524 10:40:34.677000 3 355 CHIX 20170524 10:40:34.677000 3 355 BATE 20170524 10:40:34.677000 73 355 CHIX 20170524 10:40:34.677000 9 355 BATE 20170524 10:40:34.677000 60 354.6 TRQX 20170524 10:40:52.952000 24 354.6 BATE 20170524 10:40:52.952000 153 354.6 CHIX 20170524 10:40:52.952000 763 354.6 XCSE 20170524 10:40:52.953000 500 355 BATD 20170524 11:00:43.625000 7 354.9 XCSE 20170524 12:45:23.782000 375 354.9 XCSE 20170524 12:45:23.782000 76 354.9 CHIX 20170524 12:45:23.792000 30 354.9 TRQX 20170524 12:45:23.792000 8 354.9 BATE 20170524 12:45:23.792000 4 354.9 BATE 20170524 12:45:23.792000 500 355.05 BATD 20170524 13:08:09.494000 1000 355.05 BATD 20170524 15:09:20.057000 500 355.05 BATD 20170524 15:09:25.143000 76 355.1 CHIX 20170524 15:59:54.750000 12 355.1 BATE 20170524 15:59:54.750000 382 355.1 XCSE 20170524 15:59:54.761000 30 355.1 XCSE 20170524 15:59:54.817000 172 354.8 TRQX 20170524 16:21:08.615000 43 354.8 CHIX 20170524 16:21:08.615000 167 354.8 XCSE 20170524 16:21:08.616000 83 354.8 XCSE 20170524 16:21:08.616000 35 354.8 XCSE 20170524 16:21:08.616000 54 354.9 BATE 20170524 16:31:33.325000 16 354.9 CHIX 20170524 16:31:33.325000 93 354.9 CHIX 20170524 16:31:33.325000 122 354.9 CHIX 20170524 16:31:33.325000 106 354.9 XCSE 20170524 16:31:33.326000 131 354.9 XCSE 20170524 16:31:33.326000 67 354.9 XCSE 20170524 16:31:33.326000 110 354.9 XCSE 20170524 16:31:33.326000 60 354.9 CHIX 20170524 16:31:33.412000 93 354.9 CHIX 20170524 16:31:33.412000 36 354.9 CHIX 20170524 16:31:33.412000 67 354.9 XCSE 20170524 16:31:33.413000 110 354.9 XCSE 20170524 16:31:33.413000 128 354.9 XCSE 20170524 16:31:33.413000 120 354.9 XCSE 20170524 16:31:33.413000 93 354.9 CHIX 20170524 16:31:33.498000 44 354.9 XCSE 20170524 16:31:33.499000 50 354.9 XCSE 20170524 16:31:33.518000 35 355.4 XCSE 20170523 9:06:38.336000 60 355.5 XCSE 20170523 9:06:38.390000 60 355.5 XCSE 20170523 9:06:38.445000 150 355.5 XCSE 20170523 9:06:38.451000 29 355.5 CHIX 20170523 9:06:38.466000 12 355.5 TRQX 20170523 9:06:38.487000 4 355.5 CHIX 20170523 9:06:38.748000 77 355.9 TRQX 20170523 9:35:49.166000 11 355.9 BATE 20170523 9:35:49.166000 14 355.9 CHIX 20170523 9:35:49.167000 60 355.8 XCSE 20170523 9:35:49.168000 60 355.8 XCSE 20170523 9:35:49.168000 63 355.9 XCSE 20170523 9:35:49.168000 32 355.9 XCSE 20170523 9:35:49.168000 33 355.9 XCSE 20170523 9:35:49.168000 156 356.7 XCSE 20170523 9:49:20.221000 11 356.7 XCSE 20170523 9:49:20.221000 101 356.7 XCSE 20170523 9:49:20.221000 1 356.7 TRQX 20170523 9:49:20.230000 20 356.7 TRQX 20170523 9:49:20.230000 2 356.7 CHIX 20170523 9:49:20.230000 8 356.7 BATE 20170523 9:49:20.231000 51 356.7 CHIX 20170523 9:49:20.231000 23 358.4 CHIX 20170523 10:14:05.387000 60 358.3 XCSE 20170523 10:14:05.389000 65 358.4 XCSE 20170523 10:14:05.389000 200 358.4 XCSE 20170523 10:14:05.389000 2 358.4 XCSE 20170523 10:14:05.389000 268 358.3 XCSE 20170523 10:46:14.944000 21 358.3 TRQX 20170523 10:46:14.944000 53 358.3 CHIX 20170523 10:46:14.945000 8 358.3 XCSE 20170523 10:46:14.988000 48 357.5 XCSE 20170523 11:09:32.208000 210 357.5 XCSE 20170523 11:10:12.224000 55 357.5 XCSE 20170523 11:10:12.638000 268 356.7 XCSE 20170523 11:26:55.146000 53 356.7 CHIX 20170523 11:26:55.146000 21 356.7 TRQX 20170523 11:26:55.147000 8 356.7 XCSE 20170523 11:26:55.186000 8 356 BATE 20170523 11:34:43.680000 21 356 TRQX 20170523 11:34:43.680000 268 356 XCSE 20170523 11:34:43.681000 53 356 CHIX 20170523 11:34:43.681000 1237 356.1 XCSE 20170523 11:37:32.185652 215 355 XCSE 20170523 12:28:41.885000 53 355 XCSE 20170523 12:28:41.885000 21 355 TRQX 20170523 12:28:41.894000 8 355 BATE 20170523 12:28:41.894000 53 355 CHIX 20170523 12:28:41.894000 1250 354.9 XCSE 20170523 12:30:28.952439 100 355.2 XCSE 20170523 13:17:33.291000 100 355.2 XCSE 20170523 13:17:33.291000 106 355.2 XCSE 20170523 13:17:33.291000 24 355.2 TRQX 20170523 13:17:33.306000 24 355.2 XCSE 20170523 13:20:42.170000 46 355.2 XCSE 20170523 13:23:07.759000 92 355 CHIX 20170523 14:32:56.242000 5 355.2 XCSE 20170523 14:38:09.132000 7 355.2 XCSE 20170523 14:38:09.132000 173 355.2 XCSE 20170523 14:38:09.132000 197 355.2 XCSE 20170523 14:38:09.132000 30 355.2 TRQX 20170523 14:38:09.141000 12 355.2 BATE 20170523 14:38:09.141000 19 355.2 CHIX 20170523 14:38:09.141000 57 355.2 CHIX 20170523 14:38:09.141000 264 355.2 CHIX 20170523 14:54:53.674000 61 355.2 XCSE 20170523 14:56:38.160000 8 355.2 TRQX 20170523 14:58:03.021000 3 355.2 BATE 20170523 14:58:03.022000 22 355.2 CHIX 20170523 14:58:03.022000 50 355.2 XCSE 20170523 14:58:03.023000 24 356 CHIX 20170523 15:19:07.369000 45 356 CHIX 20170523 15:24:12.892000 11 356 BATE 20170523 15:24:12.893000 27 356 TRQX 20170523 15:24:12.893000 43 356 XCSE 20170523 15:24:12.903000 63 356 XCSE 20170523 15:24:42.831000 195 356 XCSE 20170523 15:24:42.831000 15 356 CHIX 20170523 15:24:42.841000 27 356 CHIX 20170523 15:24:42.841000 145 355.5 TRQX 20170523 15:50:47.059000 80 355.5 CHIX 20170523 15:50:47.060000 34 355.5 XCSE 20170523 15:50:47.061000 60 355.5 XCSE 20170523 15:50:47.061000 113 355.5 XCSE 20170523 15:50:47.061000 68 355.5 XCSE 20170523 15:50:47.061000 325 356 CHIX 20170523 16:01:00.812000 22 356 XCSE 20170523 16:03:20.718000 19 356 CHIX 20170523 16:03:20.728000 3 356 BATE 20170523 16:03:20.728000 7 356 TRQX 20170523 16:03:20.728000 74 356 XCSE 20170523 16:03:20.739000 50 356.9 XCSE 20170523 16:32:45.976000 50 356.9 XCSE 20170523 16:32:45.976000 139 356.9 XCSE 20170523 16:32:45.976000 150 356.9 XCSE 20170523 16:32:45.976000 68 356.9 XCSE 20170523 16:32:45.976000 14 356.9 BATE 20170523 16:32:45.986000 92 356.9 CHIX 20170523 16:32:45.986000 37 356.9 TRQX 20170523 16:32:45.986000 382 357.2 XCSE 20170523 16:39:39.196000 30 357.2 TRQX 20170523 16:39:39.196000 76 357.2 CHIX 20170523 16:39:39.196000 12 357.2 BATE 20170523 16:39:39.197000 14 357 TRQX 20170523 16:45:12.930000 14 357 CHIX 20170523 16:45:12.930000 36 357 CHIX 20170523 16:45:12.930000 70 357 TRQX 20170523 16:45:12.930000 100 357 XCSE 20170523 16:45:12.931000 26 357 XCSE 20170523 16:45:12.931000 132 357 XCSE 20170523 16:45:12.931000 70 357 XCSE 20170523 16:45:12.931000 8 357 CHIX 20170523 16:45:13.020000 30 357 CHIX 20170523 16:45:13.020000 800 357.5 XCSE 20170522 9:13:43.929226 700 357.4 XCSE 20170522 9:55:58.788189 50 357.6 TRQX 20170522 10:39:12.317000 50 357.6 BATE 20170522 10:39:12.317000 55 357.6 CHIX 20170522 10:39:12.317000 30 357.6 XCSE 20170522 10:39:12.318000 80 357.6 XCSE 20170522 10:39:12.318000 32 357.6 XCSE 20170522 10:39:12.318000 12 357.6 TRQX 20170522 10:47:36.492000 31 357.6 CHIX 20170522 10:47:36.496000 5 357.6 BATE 20170522 10:47:36.496000 155 357.6 XCSE 20170522 10:47:36.506000 200 357.3 XCSE 20170522 11:12:43.742000 182 357.3 XCSE 20170522 11:12:43.742000 30 357.3 TRQX 20170522 11:12:43.757000 2 357.3 BATE 20170522 11:25:08.019000 13 357.3 CHIX 20170522 11:25:08.023000 5 357.3 TRQX 20170522 11:25:08.024000 68 357.3 XCSE 20170522 11:25:08.026000 51 357.6 XCSE 20170522 11:27:13.083000 100 357.6 XCSE 20170522 11:27:13.083000 8 357.6 BATE 20170522 11:27:38.491000 267 357.6 XCSE 20170522 11:27:38.501000 21 357.6 TRQX 20170522 11:27:38.511000 52 357.6 CHIX 20170522 11:27:38.511000 1 357.6 CHIX 20170522 11:27:38.511000 53 356.7 XCSE 20170522 11:40:16.041000 8 356.7 BATE 20170522 11:41:03.973000 53 356.7 CHIX 20170522 11:41:03.973000 21 356.7 TRQX 20170522 11:41:03.973000 111 356.7 XCSE 20170522 11:41:03.975000 104 356.7 XCSE 20170522 12:21:29.600000 14 356.3 CHIX 20170522 12:26:03.169000 134 356.3 CHIX 20170522 12:26:03.169000 2 356.3 CHIX 20170522 12:26:03.169000 12 356.2 TRQX 20170522 12:29:25.005000 5 356.2 BATE 20170522 12:29:25.005000 30 356.2 CHIX 20170522 12:29:25.005000 5 356.2 TRQX 20170522 12:29:33.005000 7 356.2 TRQX 20170522 12:34:05.972000 58 356.2 XCSE 20170522 12:34:05.982000 83 356.2 XCSE 20170522 12:34:05.982000 78 356 XCSE 20170522 12:51:51.506000 7 356 XCSE 20170522 12:51:51.506000 206 356 XCSE 20170522 12:51:51.506000 91 356 XCSE 20170522 12:51:51.506000 1 356 TRQX 20170522 12:51:51.515000 6 356 TRQX 20170522 12:51:51.515000 1 356 BATE 20170522 12:51:51.515000 1 356 CHIX 20170522 12:51:51.515000 11 356 BATE 20170522 12:51:51.515000 23 356 TRQX 20170522 12:51:51.515000 60 356 CHIX 20170522 12:51:51.515000 15 356 CHIX 20170522 12:51:51.515000 500 356 CHIX 20170522 13:20:37.491000 107 356 CHIX 20170522 14:12:26.361000 107 356 CHIX 20170522 14:13:29.475000 190 356 XCSE 20170522 14:13:29.485000 100 356 XCSE 20170522 14:13:29.485000 60 356 XCSE 20170522 14:13:29.485000 136 356 XCSE 20170522 14:13:29.485000 30 355.5 TRQX 20170522 14:34:37.133000 76 355.5 CHIX 20170522 14:34:37.133000 5 355.5 BATE 20170522 14:34:37.133000 7 355.5 BATE 20170522 14:34:37.134000 237 355.5 XCSE 20170522 14:34:37.143000 145 355.5 XCSE 20170522 14:34:37.143000 268 355.8 XCSE 20170522 15:16:49.293000 53 355.8 CHIX 20170522 15:16:49.303000 21 355.8 TRQX 20170522 15:16:49.303000 8 355.8 BATE 20170522 15:16:49.303000 100 355.5 XCSE 20170522 15:20:30.306000 43 356.4 XCSE 20170522 15:38:33.753000 110 356.4 XCSE 20170522 15:38:33.753000 74 356.4 XCSE 20170522 15:38:33.753000 110 356.4 XCSE 20170522 15:38:33.753000 9 356.4 XCSE 20170522 15:38:33.810000 50 356.4 XCSE 20170522 15:38:33.810000 100 356.4 XCSE 20170522 15:38:33.810000 80 356.4 XCSE 20170522 15:38:33.810000 7 356.4 BATE 20170522 15:38:33.825000 19 356.4 TRQX 20170522 15:38:33.825000 48 356.4 CHIX 20170522 15:38:33.825000 11 356.2 TRQX 20170522 15:57:27.971000 19 356.2 TRQX 20170522 15:57:27.971000 52 356.2 CHIX 20170522 15:57:27.971000 4 356.2 BATE 20170522 15:57:27.971000 8 356.2 BATE 20170522 15:57:27.971000 24 356.2 CHIX 20170522 15:57:27.971000 382 356.2 XCSE 20170522 15:57:27.981000 60 355.9 XCSE 20170522 16:30:58.615000 11 355.9 BATE 20170522 16:31:02.581000 67 355.9 CHIX 20170522 16:31:02.581000 26 355.9 TRQX 20170522 16:31:02.581000 147 355.9 XCSE 20170522 16:31:02.586000 189 355.9 XCSE 20170522 16:31:02.586000 14 355.8 CHIX 20170522 16:31:09.243000 9 355.8 BATE 20170522 16:31:09.243000 43 355.8 CHIX 20170522 16:31:09.243000 60 355.8 BATE 20170522 16:31:09.243000 110 355.8 XCSE 20170522 16:31:09.244000 119 355.8 XCSE 20170522 16:31:09.244000 110 355.8 XCSE 20170522 16:31:09.244000 35 355.8 XCSE 20170522 16:31:09.244000 2 355.8 XCSE 20170522 16:46:29.252000 3 355.8 XCSE 20170522 16:46:29.286000 19 355.8 XCSE 20170522 16:46:51.433000 5 355.8 XCSE 20170522 16:46:51.561000 47 355.8 XCSE 20170522 16:46:51.640000 24 355.8 XCSE 20170522 16:47:06.326000 133 355.8 XCSE 20170522 16:47:06.326000 133 355.8 XCSE 20170522 16:47:06.326000 5 355.8 XCSE 20170522 16:47:06.417000 5 355.8 XCSE 20170522 16:47:06.753000 95 355.8 XCSE 20170522 16:47:06.753000 110 355.8 XCSE 20170522 16:47:06.753000 50 355.8 XCSE 20170522 16:47:12.210000 50 355.8 XCSE 20170522 16:47:12.406000 50 355.8 XCSE 20170522 16:47:12.406000 90 355.8 XCSE 20170522 16:47:12.406000 50 355.8 XCSE 20170522 16:47:12.428000 7 355.8 XCSE 20170522 16:47:12.463000 29 355.8 BATE 20170522 16:47:12.482000 93 355.8 CHIX 20170522 16:47:12.482000 100 355.7 XCSE 20170522 16:49:06.165000 110 355.7 XCSE 20170522 16:49:06.166000 89 355.7 XCSE 20170522 16:49:07.397000 11 355.7 XCSE 20170522 16:49:07.534000 16 355.7 XCSE 20170522 16:49:07.534000 100 355.7 XCSE 20170522 16:49:07.534000 110 355.7 XCSE 20170522 16:49:07.534000 100 355.7 XCSE 20170522 16:49:07.628000 108 355.7 XCSE 20170522 16:49:07.628000 130 355.7 XCSE 20170522 16:49:07.628000 127 355.7 XCSE 20170522 16:49:07.628000 9 355.7 BATE 20170522 16:49:07.648000 94 355.7 CHIX 20170522 16:49:07.648000 40 355.7 CHIX 20170522 16:49:07.648000 85 355.7 CHIX 20170522 16:49:07.648000 20 355.7 TRQX 20170522 16:49:07.706000 162 355.7 TRQX 20170522 16:49:07.706000 80 355.7 TRQX 20170522 16:49:07.706000 9 355.7 XCSE 20170522 16:49:08.373000



