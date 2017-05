Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein sehr ruhiger Wochenauftakt ab. Der SMI könnte gemäss vorbörslichen Indikationen allenfalls leicht fester in die neue Handelswoche starten. Gleich drei wichtige Handelsplätze sind am Montag feiertagsbedingt geschlossen: New York, London und Festland-China. Und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...