Zwar kam es am Freitag zu keinen nennenswerten EUR denominierten Emissionen, jedoch wurden in Summe in der letzten Woche rund 28,6 Mrd. an Anleihen begeben. Davon stammte ein knappes Viertel (EUR 6,7 Mrd.) aus dem Corporate Bereich, während der Finanzsektor (inkl. Covered Bonds) mit EUR 10,6 Mrd. deutlich mehr beisteuerte. Deal-Pipeline: Beginnend mit morgen hat CaixaBank, S.A. Investmentbanken mit der Organisation von europäischen Anleiheinvestorentreffen beauftragt. Im Anschluss könnte abhängig von Marktbedingungen die Emission einer Additional Tier 1 Anleihe (AT1; erwartetes Rating von S&P: BB-) der Bank folgen. Die EUR Benchmarkanleihe soll eine erstmalige Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf oder sieben Jahren aufweisen. Der Eigenkapitaltrigger wird mit 5,125% des Common Equity...

