Bei feiertagsbedingt schwachem Handel konnten die wichtigsten europäischen Indices gegen Ende des Tages ihre Verluste noch eindämmen und gingen nur mit einem leichten Minus ins Wochenende. Die Anleger in London hatten allerdings Grund zur Freude, getrieben durch ein schwaches Pfund konnte der Footsie ein neues Rekordhoch erreichen. Der deutsche DAX litt unter Gerüchten, wonach sich Donald Trump in Brüssel sehr negativ über den deutschen Exportüberschuss in die USA geäußert haben soll. Europaweit performte der Ölsektor mit einem Tagesverlust von 1,2% am schwächsten, hier wirkte sich der jüngste Preisrutsch am Ölmarkt negativ aus. Einer der schwächsten Werte war Eni mit einem Minus von 2,0%. Auch der Bankensektor war mit...

