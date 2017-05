Zahlen, Zahlen, Zahlen: "Beige Book" und US-Arbeitsmarktbericht - Wochenausblick!

In dieser Woche werden am Mittwoch der Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank und am Freitag der offizielle US-Arbeitsmarktbericht ganz oben auf der Agenda der Investoren stehen. Hiesige Anleger schauen sich zudem die Daten zur Inflation für Deutschland und der Euro-Zone genau an.



Montag

Montag ist es an der Konjunkturfront sehr ruhig. Investoren werfen um 10 Uhr einen Blick auf die Daten zum Geldmengenwachstum in der Euro-Zone. Für April sagen Volkswirte einen Anstieg um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr vorher, nach einem Plus von 5,3 Prozent für März. Die US-Börsen sind wegen des Memorial Day geschlossen.



Dienstag

Die Inflationsdaten aus Deutschland stehen am Dienstag um 14 Uhr im Fokus der Investoren. Um 14.30 Uhr werden in den USA die Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht. Der S&P/Case-Shiller-Hauspreisindex folgt um 15 Uhr. Um 16 Uhr wird das US-Verbrauchervertrauen bekannt gegeben.



Produktidee: Open End-Turbo-Optionsschein auf DAX® Markterwartung Basiswert Produktart Knock-out Barriere Hebel WKN Steigende Kurse DAX® Call 11.748,9581 Pkt. 14,95 TD8B5Z Fallende Kurse DAX® Put 13.396,4497 Pkt. 14,99 TD80QH Stand: 26.05.2017 - 12:16 Uhr

Mittwoch

Mittwoch werfen Investoren als Erstes einen Blick auf den Einkaufsmanagerindex für die Industrie Chinas, den die nationale Statistikbehörde veröffentlicht. Um 11 Uhr werden die Inflationsdaten aus der Euro-Zone ganz oben auf der Agenda der Investoren stehen. Um 16 Uhr folgen aus den USA die anstehenden Häuserverkäufe. Wegen des Feiertags vom Montag werden die Daten zu den US-Öllagervorräten erst am Donnerstag veröffentlicht. Um 20 Uhr werden sich Investoren den Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank genau anschauen.



Donnerstag

Investoren werfen Donnerstag zuerst einen Blick auf den Einkaufsmanagerindex für die Industrie Chinas, den die chinesische Mediengruppe Caixin veröffentlicht. Um 9.55 Uhr gibt die englische Researchfirma Markit den Einkaufsmanagerindex für die Industrie Deutschlands bekannt. Um 14.15 Uhr veröffentlicht ADP den US-Arbeitsmarktbericht. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie folgt um 16 Uhr. Gleichzeitig mit dem Einkaufsmanagerindex werden auch die Bauausgaben bekanntgegeben. Für Mai wird ein Anstieg um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat vorhergesagt. Um 17 Uhr folgen die Daten zu den US-Öllagervorräten.



Freitag

Freitag werden um 14.30 Uhr alle Augen auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht gerichtet sein.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC