Durch die Verwendung von Servomotoren ist die von Berghoff Testing entwickelte Lösung in der Lage, aktive und passive Lastprofile darzustellen. Während des Audits befinden sich die Prüflinge in einer Klimakammer, um so auch den Betrieb unter extremen Umgebungsbedingungen zu untersuchen. Ziel ist es jeweils, die unterschiedlichen Umgebungsbedingungen für die bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC) im Fahrzeugbetrieb nachzubilden. Mit den frei programmierbaren Lastprofilen lassen sich die Belastungen der BLDC-Motoren in ihrem realen Einsatzzweck simulieren und ebenso Tests bei Grenzbelastungen durchführen.

Die beschriebenen Dauerlauf-Prüfsysteme sind bei Kundenunternehmen von Berghoff als Audit-Prüfplätze zur Qualitätsüberwachung parallel zur Produktion im Einsatz. Mit dieser Auslegung ist eine flexible Nutzung der Prüfsysteme für unterschiedliche Anwendungsfälle möglich.

Test von BLDC-Motoren

Zur Erzeugung realer Testbedingungen wird der BLDC-Motor jeweils mit physikalischen Größen belastet, wie sie im verbauten Zustand, also beispielsweise im Fahrzeug, auftreten würden. Eine ...

