Das sieht doch gut aus: Die Aurelius-Aktie überkreuzt zum Wochenauftakt erstmals seit der Short-Attacke des selbst ernannten Research-Dienstes Gotham City Research die Kursmarke von 50 Euro. Damit könnten sich Aurelius-Aktionäre seit dem 12-Monats-Tief am 29. März 2017 (37,95 Euro) über einen Kursgewinn in Höhe von fast 35% freuen. Ein Blick in die Vergangenheit sorgt zudem...

Den vollständigen Artikel lesen ...