FMW-Redaktion

Wird das heute "der Hammer", mit wilden Bewegungen, atemberaubender Spannung, starker Volatilität? Ganz sicher…nicht. Vielmehr ist das übliche Muster an US-Feiertagen (dazu noch Feiertag in UK) meist so, dass es etwa bis 10.30Uhr zumindest Ansätze von Bewegung gibt, bevor man dann im eigenen Saft der Lustlosigkeit ersäuft. Genau das ist auch heute zu erwarteb, ist der logische, immer wieder kehrende Ablauf.

Das passt aber ganz gut zu der derzeitigen Gedankenlosigkeit der Märkte, zu diesem so immensen Herdenverhalten. Alle kaufen die großen Tech-Werte in den USA, alle finden jetzt nach dem Sieg Macrons Europ sexy, alle sitzen im selben Boot, machen und denken die gleichen Dinge. Das ist, um einen eher makabren Vergleich anzustellen, wie bei Flüchtlingsbooten: alle wollen noch auf das Boot, bis es dann so voll ist, dass das Kentern ...

