Strasbourg (ots) - Beim diesjährigen 70. Filmfestival de Cannes wurden 3 der insgesamt 24 Koproduktionen ausgezeichnet:



THE SQUARE (ZDF/ARTE FRANCE CINÉMA, PLATTFORM PRODUKTION, SOCIETE PARISIENNE DE PRODUCTION, ESSENTIAL COPRODUCTION OFFICE) von Ruben Östlund wurde beim 70. Festival de Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet!



LOVELESS (WDR/ARTE FRANCE CINEMA, WHY NOT PRODUCTIONS, LES FILMS DU FLEUVE, NON STOP PRODUCTIONS, SENATOR FILM PRODUKTION) von Andrei Zvyagintsev wurde mit dem Preis der Jury honoriert.



JEUNE FEMME (ARTE COFINOVA, BLUE MONDAY PRODUCTIONS, LOOKS FILMPRODUKTION) von Léonor Serraille wurde mit der "Caméra d'Or" für den besten Erstlingsfilm ausgezeichnet.



OTS: ARTE G.E.I.E. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9021 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9021.rss2



Pressekontakt: Katja Birnmeier katja.birnmeier@arte.tv 0033 3 88 14 21 52