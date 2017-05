Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Williams hält weitere Zinserhöhungen für nötig

Die US-Wirtschaft hat nach Aussage des Präsidenten der Federal Reserve von San Francisco ihre Ziele beim Arbeitsplatzaufbau erreicht und nähert sich bei der Inflation auch der Zielgeraden. Und dies erfordere eine "allmählich Erhöhung der Zinsen, die dazu beitragen sollen, dass sich die Wirtschaft nicht überhitzt", sagte John Williams laut Redetext für eine Konferenz in Singapur. Williams ist derzeit nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der US-Notenbank.

Merkel sieht in USA keinen verlässlichen Partner mehr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich nach dem enttäuschenden G7-Gipfel nicht mehr auf die USA als Partner verlassen. "Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt", sagte Merkel in einer Bierzeltrede in München-Trudering. "Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in die eigene Hand nehmen."

Schulz fordert stärkere Kooperation in der EU als Antwort auf Trump

Angesichts der Differenzen zwischen US-Präsident Donald Trump und Europa hat der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz eine engere Zusammenarbeit zwischen den EU-Staaten gefordert. "Eine stärkere Kooperation der europäischen Staaten auf allen Ebenen ist die Antwort an Donald Trump", sagte Schulz am Sonntagabend im ARD-Hauptstadtstudio.

US-Medien: Weißes Haus prüft Einrichtung eines Krisenzentrums

Angesichts der immer schwereren Vorwürfe zu Verbindungen der neuen US-Regierung zu Russland prüft das Weiße Haus laut Medienberichten die Einrichtung eines Krisenzentrums. Die Stelle solle sich um die Krisenkommunikation und juristische Fragen kümmern, berichteten US-Medien. Als Leiter sind demnach Jared Kushner, der Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, sowie Präsidentenberater Steve Bannon und der Stabschef im Weißen Haus, Reince Priebus, vorgesehen.

Nordkorea feuert erneut Rakete ab

Nordkorea hat am Montag erneut eine Rakete abgefeuert. Es habe sich um eine Kurzstreckenrakete gehandelt, die nach sechs Minuten im Meer gelandet sei, teilte das US-Pazifikkommando mit. Laut dem südkoreanischen Generalstab wurde die Rakete in Wonsan abgefeuert. Pjöngjang zündet trotz eines UN-Verbots immer wieder Flugkörper.

