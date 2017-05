Der Wirtschaftsethiker und Schäuble-Berater Nils Ole Oermann über den "ehrlichen Kaufmann", den "protestantischen Geist" des Kapitalismus - und über Reichtum, den Martin Luther meinte.

Deutschland feiert 500 Jahre Reformation und das Wirken Martin Luthers. Aus Sicht der Wirtschaft stellt sich die Frage: Ein "christlicher Unternehmer" sein, "protestantisch verantwortlich handeln" oder "mit Luther wirtschaften" - geht das überhaupt?"Den christlichen Unternehmer" gibt es genauso wenig wie "die christliche Wirtschaftsethik", aber es gibt im Sinne Luthers viele freie Christenmenschen, die als ihre Berufung gewählt haben, unternehmerisch tätig zu sein und damit nicht nur Verantwortung für ihr eigenes Tun, sondern für ihre Mitarbeiter und Kunden übernehmen. Dabei ist es kein Zufall, dass der heutige Begriff "Beruf" seine Wurzeln bei Martin Luther hat. Für ihn war der Mensch zum Arbeiten geboren "wie der Vogel zum Fliegen". Die eigene Berufung, der eigene Beruf wird damit bei Luther immer auch zum Ort der ethischen Bewährung.

Was unterscheidet einen christlichen Unternehmer von einem "ehrbaren Kaufmann"?Nicht jeder ehrbare Kaufmann ist Christ, aber jeder im Wirtschaftsleben aktive Christ wird sich auch an den hanseatischen Maßstäben des ehrbaren Kaufmanns messen lassen. Mit "ehrbar" ist nach diesem Ideal weit mehr gemeint, als "ehrlich". Dass ein Kaufmann ehrlich agiert, verlangt bereits das geltende Zivil- und Strafrecht ganz selbstverständlich von ihm. "Ehrbar" bedeutet aber das Geradestehen-Können vorm Spiegel, die Bereitschaft, sich dem Urteil seiner Kunden auszusetzen, der Wille, fair zu agieren. Das ist ein durchaus hoher, da tagtäglich zu lebender Anspruch, dem sich Christen wie Nicht-Christen in Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen stellen.

Von Milton Friedman stammt der schöne Satz: The business of business is business. Das wirft die Frage auf: Warum überhaupt sollen Unternehmen einen moralischen ...

