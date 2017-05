Das Google-Programm AlphaGo muss sich nicht mehr beweisen: Das jüngste Match gegen den aktuellen Champion in dem alten Spiel Go soll das letzte gewesen sein. Jetzt will das Entwicklerteam größere Aufgaben anpacken.

Nach einem glatten 3:0-Sieg gegen die aktuelle Nummer eins im asiatischen Brettspiel Go wird Googles AlphaGo-Software keine Turniere mehr spielen. Das Team dahinter solle sich nun auf allgemeinere Algorithmen konzentrieren, die der Menschheit helfen sollen, erklärte der Mitgründer und Chef der Entwicklerfirma DeepMind, Demis Hassabis, nach dem Match am Wochenende. Dazu gehörten Arzneien für Krankheiten, die Senkung des Energieverbrauchs oder das Erfinden neuer Materialien.

Der Chinese Ke Jie hatte bei ...

