FRANKFURT (Dow Jones)--Die FACC AG hat Andreas Ockel zum Vorstandsmitglied bestellt. Der Airbus-Manager wird die Position des Chief Operating Officers (COO) beim Hersteller von Flugzeugkomponenten ab Januar 2018 für drei Jahre übernehmen. Ockel übernimmt die Aufgaben von Robert Machtlinger, der im Februar zum Vorstandsvorsitzenden von FACC bestellt wurde.

Ockel ist seit 2009 als Vice President bei Airbus tätig und verantwortet als Geschäftsführer der Airbus (Tianjin) Final Assembly Co. Ltd die Endmontage der A320-Familie in China und die für Jahresende geplante Fertigung des A330. Vorher war Ockel rund 11 Jahre im BMW Konzern in diversen Führungsfunktionen tätig.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sul/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2017 03:01 ET (07:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.